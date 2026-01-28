İhbar sonrası beklenen haber geldi! Güllü'nün oğlu Tuğberk'in uyuşturucu test sonucu açıklandı

Söz konusu tarihte, emniyet teşkilatımıza ulaştırılan karanlık bir elin ürünü olan iddialarda; müvekkilimin ve yakınlarının gayriahlaki ve yasadışı maddeler kullandığı, bunları ikametgahlarında depoladıkları, hatta daha da elim bir iftira ile merhume anneleri Gül Tut'un aziz hatırasına ve miras bıraktığı değerlere dil uzatılarak, bu acı kaybın ardında şüphe uyandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmiştir.