İhbar sonrası beklenen haber geldi! Güllü'nün oğlu Tuğberk'in uyuşturucu test sonucu açıklandı
26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkında ortaya atılan 'yasaklı madde kullanımı' iddialarına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Gülter, yasaklı madde taramasının negatif çıktığını açıkladı.
Gülter’in avukatı aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, ise şu ifadeler yer aldı: 20 Aralık 2025 tarihinde, müvekkilim Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kıymetli ailesine yönelik gerçekleştirilen, hiçbir mesnedi bulunmayan ve vicdan sınırlarını zorlayan asılsız ihbarlar neticesinde işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur.
Söz konusu tarihte, emniyet teşkilatımıza ulaştırılan karanlık bir elin ürünü olan iddialarda; müvekkilimin ve yakınlarının gayriahlaki ve yasadışı maddeler kullandığı, bunları ikametgahlarında depoladıkları, hatta daha da elim bir iftira ile merhume anneleri Gül Tut'un aziz hatırasına ve miras bıraktığı değerlere dil uzatılarak, bu acı kaybın ardında şüphe uyandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmiştir.