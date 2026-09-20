İhbar ettiler ekipler peşine düştü! Eşinin kullandığı kamyonetten atladı
Eskişehir'de eşinin kullandığı hareket halindeki kamyonetten atlayan kadın yaralandı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve alkollü olduğu belirlendi.
Pınar Erden Güneş
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Ekipler, Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, E.I'nın (28) kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe aldı.
Polis ekiplerinin kamyoneti otogar yakınlarında durdurmak istediği sırada sürücünün eşi Aysun I. (32), hareket halindeki araçtan atladı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Aysun I'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerce aynı bölgede gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.
Polis merkezine götürülen E.I'ya 350 bin lira idari para cezası uygulandı.