İhanet açıklamaları sonrası evi terk etmişti! Gülseren Ceylan yanıt verdi...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle ilgili açıklamalarıyla gündemi salladı. "Keşke onu bırakmasaydım" itirafıyla hangi eski eşini kastettiği merak edilirken yeni eşi Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği ortaya çıktı. Canlı yayında özür dileyen Erbil’in ardından, Gülseren Ceylan konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski eşlerinden biri hakkında yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü. "Keşke onu bırakmasaydım" sözleri, yeni eşi Gülseren Ceylan'ı çileden çıkarttı. Ceylan evi terk etti. Ceylan'ın kızgınlıkla evi terk etmesinin ardından Erbil, canlı yayında özür diledi. Eşinin özür dilmesinin ardından Ceylan sosyal medyadan kırgınlığını ve aşkını dile getirdi. İşte Mehmet Ali Erbil eski eşleri ve yaşanan skandalın detayları!
O AÇIKLAMA BAŞINI YAKTI
Ekranların efsane ismi Mehmet Ali Erbil, bir programda geçmiş evliliklerini masaya yatırdı. "Bütün eşlerimi aldattım, hepsinden özür diliyorum" diyen Erbil, özellikle bir eski eşine haksızlık yaptığını vurguladı: "Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım."
Bu ifade, 2001-2003 yılları arasında evli kaldığı Sedef Altuntaş'a yönelik olduğu iddia edildi. Erbil'in sözleri, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Gülseren Ceylan ile evliliklerinde kriz çıkardığı konuşulmaya başlandı.
42 yaş farkla 28 Ağustos 2025'te Yeniköy'de evlenen çift, açıklamalar sonrası ayrılık dedikodularıyla sarsıldı. Mehmet Ali Erbil, canlı yayında eşinden özür dileyerek aşkını haykırdı: "Gülseren Erbil'i sevdim, şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Gerçek olan ona aşkım."