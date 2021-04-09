İğrenç rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş
Dünyada en uzun tırnaklara sahip olan Ayanna Williams isimli kadın 30 yıl sonra tırnaklarını kesti.
ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde yaşayan Ayanna Williams, 2017'de 5,7 metrelik tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Rekorlar kitabına girmesiyle William dünya çapında büyük ses getirmişti.
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Williams tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırıyor ve en az iki şişe oje kullanıyordu.
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Kesim işleminden önce yapılan ölçümde tırnakların uzunluğunun 7,3 metreyi bulduğu görüldü.
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Fort Worth bölgesindeki bir dermatologda gerçekleştirilen kesimde, tıbbi amaçlı testere kullanıldı.
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