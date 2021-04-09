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İğrenç rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

İğrenç rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

Dünyada en uzun tırnaklara sahip olan Ayanna Williams isimli kadın 30 yıl sonra tırnaklarını kesti.

İğrenç rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde yaşayan  Ayanna Williams, 2017'de 5,7 metrelik tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Rekorlar kitabına girmesiyle William dünya çapında büyük ses getirmişti.

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İğrenç rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

Williams tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırıyor ve en az iki şişe oje kullanıyordu.

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İğrenç rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

Kesim işleminden önce yapılan ölçümde tırnakların uzunluğunun 7,3 metreyi bulduğu görüldü.

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İğrenç rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

Fort Worth bölgesindeki bir dermatologda gerçekleştirilen kesimde, tıbbi amaçlı testere kullanıldı.

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