İğrenç enişte olayında flaş gelişme! Kayınbiraderine tecavüz edip çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptı
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, "Eniştem İsa Akman beni ormana götürüp tecavüz etti. Çıplak fotoğraflarımı çekip şantajjla 500 bin lira borç senedi imzalattı" dedi. Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş bir gelişme yaşandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine başvuran Abdurrahman Çığ’ın anlattıkları tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken ederken, sapıklıklarıyla yıllardır Türkiye'nin unutamadığı Palu Ailesi olayını hatırlatmıştı. Çığ ailesi de enişteleri tarafından dolandırıldıklarını, istismar gördüklerini anlattı. Eniştesi İsa Akman tarafından tecavüze uğrayan Abdurrahman Çığ çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'dan yardım istemişti. Müge Anlı yaşanan gelişmelerin ardından İsa Akman'la ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.
Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu, elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını söylemiş ve bu olayın arkasında da enişteleri İsa Akman olduğunu açıklamıştı. Suçlamaların odağındaki enişte İsa Akman ve ona yardımcı olan üç arkadaşıyla ilgili savcılık harekete geçti.
Tecavüzcü enişte İsa Akman ile tecavüz olayı ve ailenin dolandırılmasında ona yardım eden 3 arkadaşı gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, sapık enişte ile 3 arkadaşını tutuklayarak cezaevine gönderdi.
İsa Akman hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor
İddiaların odağındaki ismin ilk vukuatı da olmadığı, 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı ortaya çıktı. Enişte İsa’nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğü ortaya çıktı.