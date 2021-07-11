'İğrenç bir adamım' deyip Gökhan Türkmen itiraf etti: Onu kaybetmekten korktum
Nanay, Şerefine şarkılarıyla pandemi döneminin en üretken sanatçılarından Gökhan Türkmen itiraflarıyla olay oldu.
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen Haber Global'de yayınlanan 'Hikayede Kalmasın' programına konuk oldu. 37 yaşındaki Türkmen, Emrah Akçaay'a özel açıklamalarda bulundu.
2014 yılında Sinem Aksoy ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Gökhan Türkmen, "Sinem liseden sıra arkadaşım. Biz aslında 23 yıllık arkadaşız. Lisede çok yakın bir dostluğumuz vardı." dedi.
Eşiyle ilgili Türkmen "Birbirimize çok yakındık ama bu hiçbir zaman aşka dönüşmedi. Ben de aşk vardı ama aramızdaki dostluk o kadar değerliydi ki, bunu bozmak istemedim açıkçası." ifadelerini kullandı.
"Kaybetmekten korktum onu" diyen Türkmen "Bir erkek bir kadınla sadece sevgili olmak zorunda değil. Çok yakın arkadaş da olabilir." şeklinde konuştu.