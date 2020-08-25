İğrenç anne ifşa oldu! Bebeğinin çıplak fotoğraflarını satan Elif S., için soruşturma açıldı
Sosyal medya hesabında küçük kızının çıplak fotoğraflarını sattığı iddia edilen Elif S., hakkında soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sosyal medyada Elif S. isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Genç kadının, çocuğun çıplak görüntülerini de para karşılığı sattığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları Elif S.'nin tutuklanması için İçişleri Bakanlığını etiketleyerek çağrı yaptı.
Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu.
Genç kadının, sosyal medya üzerinden çıplak şovlar yaparak para kazandığı, bebeğini de de bu işte kullandığını idda edildi...
'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.