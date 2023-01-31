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MEDYA

İğrenç anne! Çocuğunun yanında erotik yayın yapıp, para topluyor

Sosyal medyada yeni iğrençlik. TikTok'ta yayılan canlı yayınlarda para isteyen profiller mide bulandırıyor. Tesettür kıyafetli bir kadın çocuğunun yanında erotik yayın açarak, takipçilerinden para topladı.

Türkiye’de sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp para toplayanlar işi iyice ahlaksızlığa vurdu. Özellikle bazı kadınların çeşitli uygulamalar üzerinden açtıkları erotik içerikli canlı yayınlar çok takip edilmeye başladı. 

'Hediye' şeklinde para topluyorlar

Bu yayınlar üzerinden gönderilen “hediye” şeklindeki paraları kazanan kadınlar, hesapları ne kadar yasaklansa da yeni açtıkları hesaplarla yayınlarına devam ediyor. 

Çocuğunun yanında erotik yayın açtı

Sosyal medyada gündeme gelen son görüntülerde ise bir kadın çocuğunun olduğu odada erotik canlı yayın açarak takipçilerine görüntü verdi. Görüntülerde kadının yayın sırasında çocuğuna bir yandan yanıt verip bir yandan da görüntü vermeye devam ettiği anlaşıldı. 

Söz konusu canlı yayının ardından sosyal medyada kadına büyük tepki gösterildi. 

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