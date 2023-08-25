İğrenç anlar kamerada! Kadıköy sahilde iki erkek herkesin içinde eşcinsel ilişkiye girdi

İSTANBUL'da rezalet görüntüler. Bebek sahilinde geçtiğimiz yıl bir erkekle kadının herkesin içinde cinsel ilişkiye girmesinin ardından şimdi de Kadıköy sahilinde 2 erkek herkesin içinde eşcinsel ilişkiye girdi.

İstanbul’un Kadıköy sahilinde iki erkek herkesin gözü önünde eşcinsel ilişkiye girdi. Günün öğle saatlerinde Kadıköy sahilinde yürüyen bir vatandaş, iki erkeğin cinsel ilişkiye girdiği anları kayıt altına aldı. Vatandaş, ilişkiye giren şahısların yanlarına yaklaşarak "Dayı ayıp değil mi?" dedi. Vatandaşın sözlerine aldırış etmeyen şahıslar, ilişkiye girmeyi sürdürdü.

Rahat tavırları herkesi isyan ettirdi

Görüntülerde, yarı çıplak halde olan iki erkeğin sahildeki bulunan taşın üzerine oturdukları ve cinsel ilişkiye girdikleri görülüyor. Sosyal medyada bir anda dolaşıma giren videoda şahısların rahat tavırları dikkat çekerken, çevrede çok sayıda vatandaşın da görüş alanında olması dikkat çekti.

Bebek sahilindeki rezaleti gölgede bıraktı

Benzer görüntüler geçtiğimiz İstanbul’un Bebek sahilinde de kaydedilmişti. Bir kadın ve bir erkek herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girerken görüntülenmişti. Söz konusu görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, ilişkiye giren şahısları gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından ilişkiye giren erkek şüphelinin madde bağımlısı olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kadının ise nemfoman (seks bağımlısı) olduğu ve Bodrum’da da sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiği için hakkında polisler tarafından pek çok kez işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.