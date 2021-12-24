İğneden ipliğe her şeyi toplamışlardı! Bulgar turistlere Edirne'de 'leva' şoku
BULGARİSTAN'dan döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte akın akın Edirne'ye alışverişe gelen turistler, para birimleri levanın yarı yarıya düşmesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Kurdaki ani düşüşe şaşırdıklarını belirten Bulgar turistler, bu yüzden fiyatların daha önceye göre pahalı geldiğini belirterek, ona göre alışveriş yaptıklarını söyledi.
Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, alışveriş yapmak için komşu Bulgaristan'dan turistler, Edirne'ye akın etti. Hafta içinde 7-8 bin, hafta sonlarında ise yaklaşık 12 bin Bulgar kente geldi. İğneden ipliğe her şeyi satın alıp götüren Bulgar turistler, bu hafta döviz kurundaki sert düşüşle birlikte adeta şoke oldu.
Geçen hafta 10 liraya kadar çıkan leva, bu hafta 6 liraya düştü. Bu nedenle bir süredir Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nı dolduran Bulgar turistlerin sayısında da ciddi oranda azalma olduğu görüldü.
Pazar esnafı geçen haftaya göre bugün gelenlerin yarı yarıya azaldığını ve satışlarının da yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Bulgar turistler de levanın düşmesiyle birlikte almayı planladıkları ürünleri alamadıklarını dile getirdi.
Bulgaristan'ın Kırcaali kentinden gelen Mustafa Şakir, levanın düşmesiyle birlikte artık pazarın kendilerine pahalı geldiğini belirterek, "Artık pazar pahalı. Bu hafta fiyatlar çok yükseldi. Gidiş geliş bize artık uymuyor. Bizim leva artık gelişte düştüğü için burası pahalı gelmeye başladı. Bu kadar düşmesini beklemiyorduk levanın düşmesini. Aniden oldu. Çok şey almayı düşünmüyoruz, çünkü her şey pahalılaşmış" dedi.