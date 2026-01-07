BIST 12.059
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.164,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Iğdır'da, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1200 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Abone ol

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda düzenlenen kura töreninde asil ve yedek listeler tespit edildi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda artan konut ihtiyacına cevap vermek amacıyla hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projelerinin güçlü sosyal devlet anlayışının en önemli yansımalarından biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan konutlara da değinen Turan, "Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023'te yaşanan, milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük depremler sonrasında kısa süre içerisinde yüz binlerce konutun tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmesi devletimizin gücünü, kriz yönetim kabiliyetini ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Kadim tarihi, stratejik konumu, kültürel zenginliği ile öne çıkan Iğdır'da, birlikte yaşama kültürünün, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlü bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bizler de bu anlayışla vatandaşlarımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacını güvenli, sağlıklı ve modern konutlarda karşılamanın mutluluğunu hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen bu proje kapsamında Iğdır'ımızda hayata geçirilecek 1200 sosyal konut vatandaşlarımızın ihtiyaçları gözetilerek güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışıyla inşa edilmiştir. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm kamu ve kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminin hak sahibi vatandaşlarımız ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Venezuela operasyonuyla ilgili açıklama! Bilanço duyuruldu
ABD'den Venezuela operasyonuyla ilgili açıklama! Bilanço duyuruldu
Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi hala sürüyor...
Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi hala sürüyor...
Koç Holding sahte paylaşımlar sonrası harekete geçti
Koç Holding sahte paylaşımlar sonrası harekete geçti
Yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
ASKİ'den bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı
ASKİ'den bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı
Nijerya'da yoksulluk giderek artıyor! Yıl sonuna kadar 141 milyona yükselebilir
Nijerya'da yoksulluk giderek artıyor! Yıl sonuna kadar 141 milyona yükselebilir
İş dünyası e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılması kararı için ne dedi?
İş dünyası e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılması kararı için ne dedi?
Karaman'da alacak kavgası kanlı bitti: Baba ve 3 oğlu yaralandı
Karaman'da alacak kavgası kanlı bitti: Baba ve 3 oğlu yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisine katılan milletvekillerini tebrik etti
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisine katılan milletvekillerini tebrik etti
En düşük emekli maaşıyla ilgili SGK uzmanı uyardı: Hükümete en büyük tuzak
En düşük emekli maaşıyla ilgili SGK uzmanı uyardı: Hükümete en büyük tuzak
Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı
Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı