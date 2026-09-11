Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü Sözleşmeli Er Ziyar Koparan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Koparan için taziye mesajı yayımladı.