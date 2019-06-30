Iğdır'da kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Iğdır'da kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı

IĞDIR'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kayısı Festivali'nde sergilenen kayısı fosili olduğu belirtilen bulgu, görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, bu bulgu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Iğdır'da kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı - Sayfa 1

Geçen yıl Iğdır'ın ilk yerleşim yeri olan Sultanabant bölgesi ve Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi olarak bilinen bölgede arkeolojik çalışma yapıldı.

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Iğdır'da kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı - Sayfa 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin ören yeri tespiti sırasında bulunan bir bulgunun 'kayısı fosili' olduğu öne sürüldü.

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Iğdır'da kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı - Sayfa 3

Bulgu, kentte bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kayısı Festivali'nde sergilendi.

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Iğdır'da kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı - Sayfa 4

Bu bulgunun karbon yaşının tespiti için Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, bilim insanlarını kente davet etti.

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