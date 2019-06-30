Iğdır'da kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı
Demirören Haber Ajansı
IĞDIR'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kayısı Festivali'nde sergilenen kayısı fosili olduğu belirtilen bulgu, görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, bu bulgu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Geçen yıl Iğdır'ın ilk yerleşim yeri olan Sultanabant bölgesi ve Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi olarak bilinen bölgede arkeolojik çalışma yapıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin ören yeri tespiti sırasında bulunan bir bulgunun 'kayısı fosili' olduğu öne sürüldü.
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Bulgu, kentte bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kayısı Festivali'nde sergilendi.
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Bu bulgunun karbon yaşının tespiti için Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, bilim insanlarını kente davet etti.
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