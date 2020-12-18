Iğdır'da babasını elektrik kablosuyla boğdu! 4 kardeş çuvala koyup mağaraya gömmüş

Tüfek aramaya çıktı: Babasının av tüfeğini almak için eve girdiğini ileri süren Özcan Cantemur, cinayeti şöyle anlattı: Babam tüfeği bulamayınca kardeşim Emrah ve bana saldırdı, arbede yaşadık. Emrah, babamın telefonunu sakladı. Babam telefonunu aramak için dışarı çıktı. Telefonu bulamayınca 'sizi öldüreceğim, siz kimsiniz kendi babamı, annemi evden kovdum, sizi de buradan çıkarırım' dedi. Anneme karşı ağza alınmayacak küfürler, hakaretler ve tehditler savurdu."