İftara özel soğuk ayran aşı çorbası nasıl yapılır ?
Sağlıklı bir öğün ve ramazan sofralarının olmazsa olmazıdır soğuk çorbalar.İşte damak tadınıza uygun ayran aşı çorbası tarifi
Malzemeler
1 su bardağı buğday
1/2 su bardağı nohut
500 gram süzme yoğurt
6 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı nane
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Servisi için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı
acı kırmızı pul biber
1/4 demet dereotu
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Püf Noktası
Hazır olarak satılan haşlanmış nohut kullanmayacaksanız; ayrı ayrı kaplara aldığınız nohut ve buğdayı, bir gece önceden bol suda bekletin. Sularını süzdükten sonra ayrı ayrı tencerelerde duru suda haşlayıp, çorba yapımında kullanın.
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Hazırlanışı
Çorbanın yapımında kullanacağınız aşurelik buğday ve nohudu, bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda suya basın.
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