İftara özel soğuk ayran aşı çorbası nasıl yapılır ?

Püf Noktası

Hazır olarak satılan haşlanmış nohut kullanmayacaksanız; ayrı ayrı kaplara aldığınız nohut ve buğdayı, bir gece önceden bol suda bekletin. Sularını süzdükten sonra ayrı ayrı tencerelerde duru suda haşlayıp, çorba yapımında kullanın.