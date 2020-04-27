İftara ne pişirsem diyorsanız "İzmir köfte" lezzetini deneyin!
Köfte yemekleri arasında en sıklıkla tercih edeceğiniz, nefis bir tarif olan İzmir köfte ile iftarlarınıza lezzet katın. İşte malzemeleri ve yapılışı!
Malzemeler
Yarım kilo kıyma
1 orda boy kuru soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım su bardağı galete unu
1 adet yumurta
1/2 (yarım) maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı ile kara biber -kırmızı biber- kekik – kimyon
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Sosu için
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Toz biber
1 su bardağı su
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İlk olarak köfte için gerekli malzemeleri bir kaba alıyoruz iyice karıştırıp yoğuruyoruz. Elinize yapışmayacak bir hale gelince bırakabilirsiniz.
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İstediğiniz şekli verip tabanını yağladıgınız tepsinize dizebilirsiniz. Üzerine domates ve biber ekleyebilirsiniz.
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