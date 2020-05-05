İftara ne pişirsem diyorsanız: "Fellah köftesi"
Oldukça besleyici ve doyurucu bir köfte tarifine iftar sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz?Peki ev yapımı fellah köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazılanışı ile ev yapımı fellah köftesi tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
Köfteler için:
2 su bardağı köftelik ince bulgur
2,5 su bardağı sıcak su
1 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz karabiber
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı biber salçası
Haşlamak için:
1,5 litre su
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Sosu için:
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 su bardağı rendelenmiş domates(rondodan geçirilmiş)
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
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2 su bardağı ince bulguru bir kabın içerisine aktarın ve üzerine 2,5 su bardağı sıcak su ilave edin.
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Streç filmle üzerini kapatarak bulgur şişene kadar bekletin.
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