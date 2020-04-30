İftar için sebzeli graten tarifi hem sağlıklı hem lezzetli!
İftara ne yapsam diye düşünüyorsanız işte size mükemmel sebzeli graten tarifi! Et yemeyenlerin de gönlünü kazanacak olan bu sağlıklı sebze tarifini çok seveceksiniz.
Malzemeler
2 adet orta boy patates
2 adet orta boy kabak
2 adet orta boy havuç
2 adet orta boy kırmızı dolmalık biber
2 adet orta boy domates
3/4 su bardağı bezelye
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Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
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Kabuğunu soyduğunuz patates ve havuçları halka halka dilimleyin. Kabuklarını kazıdığınız ya da alacalı olarak soyduğunuz kabakları ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın.
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Ortadan ikiye kesip çekirdekli kısımlarını çıkarttığınız kırmızı dolmalık biberleri iri parçalar halinde kesin. Domatesleri halka halka dilimleyin.
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