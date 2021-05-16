BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15

'İfşa görüntünüz var' var deyip Elif Ece Uzun'a büyük şok yaşattılar

'İfşa görüntünüz var' var deyip Elif Ece Uzun'a büyük şok yaşattılar

Bir dönem Çarkıfelek programında Mehmet Ali Erbil'in yardımcılığını yapan ünlü manken Elif Ece Uzun, telefona gelen linke tıklayınca hayatının şokunu yaşadı.

'İfşa görüntünüz var' var deyip Elif Ece Uzun'a büyük şok yaşattılar

Cep telefonuna gelen SMS'e tıklayınca sosyal medya hesabı ele geçirilen manken ve sunucu Elif Ece Uzun, dolandırıcılık ve tehdit şoku yaşadı.

114
'İfşa görüntünüz var' var deyip Elif Ece Uzun'a büyük şok yaşattılar

Uzun'un hesabından ünlü isimlere, 'Elimizde ifşa görüntünüz var' diye mesajlar atarak para koparan dolandırıcılar, binlerce liralık vurgun yaptı.

214
'İfşa görüntünüz var' var deyip Elif Ece Uzun'a büyük şok yaşattılar

Elif Ece Uzun, "Benim ikizlerim var sosyal medya ile çok vakit geçiremiyorum. Bir ara bir link geldiğini ve tıkladığımı hatırlıyorum. Sonrasında hiçbir şeyden haberim yok." dedi.

314
'İfşa görüntünüz var' var deyip Elif Ece Uzun'a büyük şok yaşattılar

"Hesabımı ele geçirmişler" diyen Uzun "Arkadaşlarıma mesajlar atmışlar. Bir mankene benim adıma 'Elimizde görüntülerin var paylaşmamızı istemiyorsan şu hesaba para aktar' demişler." ifadelerini kullandı.

414