'İfşa görüntünüz var' var deyip Elif Ece Uzun'a büyük şok yaşattılar
Bir dönem Çarkıfelek programında Mehmet Ali Erbil'in yardımcılığını yapan ünlü manken Elif Ece Uzun, telefona gelen linke tıklayınca hayatının şokunu yaşadı.
Cep telefonuna gelen SMS'e tıklayınca sosyal medya hesabı ele geçirilen manken ve sunucu Elif Ece Uzun, dolandırıcılık ve tehdit şoku yaşadı.
Uzun'un hesabından ünlü isimlere, 'Elimizde ifşa görüntünüz var' diye mesajlar atarak para koparan dolandırıcılar, binlerce liralık vurgun yaptı.
Elif Ece Uzun, "Benim ikizlerim var sosyal medya ile çok vakit geçiremiyorum. Bir ara bir link geldiğini ve tıkladığımı hatırlıyorum. Sonrasında hiçbir şeyden haberim yok." dedi.
"Hesabımı ele geçirmişler" diyen Uzun "Arkadaşlarıma mesajlar atmışlar. Bir mankene benim adıma 'Elimizde görüntülerin var paylaşmamızı istemiyorsan şu hesaba para aktar' demişler." ifadelerini kullandı.