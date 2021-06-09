İfşa edip skandal sözler söyledi! 5 bin TL maaşlı iş Bahar Candan Yasin Obuz'un arasını bozdu
Parayla arkadaş bulduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan Bahar Candan'a Yasin Obuz mesajı ifşa ederek ağza alınmayacak sözler söyledi.
İşte Benim Stilim Yarışması'ndaki hareketleri nedeniyle sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 bin TL maaşla, kendisine arkadaş aradığını açıkladı.
Candan'ın paylaşımına hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda yorum gelmişti.
Survivor ve Master Chef yarışmasıyla ismini duyuran Yasin Obuz da tartışmalara katılarak, Candan'a mesaj göndermişti.
Obuz, Candan'a attığı mesajında "İş başvurusu için yazmıştım, yemeği istediğimiz gibi seçebiliyor muyuz, maaşı bankadan mı çekeceğiz, elden mi veriyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.