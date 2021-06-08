İfşa edip demediğini bırakmadı! 5 bin TL maaşlı iş Bahar Candan Yasin Obuz'un arasını bozdu

İşte Benim Stilim Yarışması'ndaki hareketleri nedeniyle sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 bin TL maaşla, kendisine arkadaş aradığını açıkladı.