İfşa edilmişti! Cinsel yönelimini Senem Kuyucuoğlu Exxen'de anlattı: Öldürmek istedim

Birçok insan tarafından yargılandığı dönemde içine kapandığını ifade eden Senem Kuyucoğlu "Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı ve bunlarla gurur duyuyorum çünkü bunlar beni ben yapan şeyler." diye konuştu.