İfşa edilmişti! Cinsel yönelimini Senem Kuyucuoğlu Exxen'de anlattı: Öldürmek istedim
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan Katarsis programına konuk olan Senem Kuyucuoğlu, hayatı, cinsel yönelimi, yoğun bakım sürecini, öldürmek istediği kişiyi anlattı.
EXXEN’de yayınlanan Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis X-TRA programına, 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu konuk oldu. 30 yaşındaki Kuyucuoğlu ilk kez tüm hayat öyküsünü anlattı.
Kariyerinin zirvesinde, modellik yaptığı dönemde basına gizlice servis edilen görüntüleriyle konuşulan, yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi üzerinden tartışılan ve yıllarca kabuğuna çekilen Kuyucuoğlu, çocukluğunu, anne ve babasıyla yarım kalan hikayesini, modelliğe başlama öyküsünü ve hayatının alt üst olduğu dönemi ayrıntılarıyla paylaştı.
Birçok insan tarafından yargılandığı dönemde içine kapandığını ifade eden Senem Kuyucoğlu "Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı ve bunlarla gurur duyuyorum çünkü bunlar beni ben yapan şeyler." diye konuştu.
Kuyucuoğlu pişmanlığını "Utandığım tek şey şu oldu: kalkıp tepki vermem gereken anda öyle bir noktaya getirildim ki ağlamak zorunda kaldım, mağdur olmak zorunda kaldım. Beni oraya doğru ittiler. Kendime bunu yakıştıramadım" sözleriyle anlattı.