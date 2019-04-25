İflas ettiği söyleniyordu! Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'in başına resmen talih kuşu kondu
Türkiye’de oyunculuğu bırakarak Amerika’da tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel’e iki sürpriz haber arka arkaya geldi. Aldığı teklif, ünlü oyuncunun ayağını yerden kesti.
Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan ve sevilen oyuncu Tolga Karel, son günlerde çok mutlu. İki yıl önce Türkiye'deki kariyerini geride bırakan Tolga Karel, ailesiyle beraber Amerika’ya yerleşmişti.
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Burada tır şoförlüğü yapmaya başlayan ve eyaletler arası seferlere çıkan Karel’in, ayda 8 bin dolar kazandığı öğrenilmişti. Ünlü isim, arka arkaya aldığı güzel haberlerle havalara uçtu.
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Yeniden baba oluyor
Tolga Karel, önce eşi Sarah Scotti'nin 4 aylık hamile olduğunu öğrendi.
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Karel, bebek haberinin sevincini yaşarken Amerika’nın en büyük taşımacılık şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu.
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