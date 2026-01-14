İfadesi sızdı, Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu! ''Fuhuş partileri'' iddiasını duyunca, 100 bin doları itiraf etti
Oyuncu Oktay Kaynarca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaynarca, yaşanan sürecin ardından açıklama yaptı. Öte yandan ünlü oyuncunun savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıkarken, söyledikleriyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar merak konusu oldu. Bakın ifadesinde 100 bin doları nasıl itiraf etti...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Serbest bırakıldıktan sonra kamuoyuna yaptığı açıklamanın ardından detayları merak edilen ifadesi, gündemin ilk sıralarına yerleşti. Oktay Kaynarca'nın yaptığı açıklama ve ifadesinin detayları...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği verdi.
Alınan ifadeler ve örneklerin ardından Kaynarca ve Müftüoğlu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, gözaltına alınan diğer 4 şüpheliden; Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı. Neda Şahin ve Selen Çetinkaya da adli kontrol ile serbest bırakıldı.
"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"
Oktay Kaynarca, bugün yaptığı açıklamada, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek; uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.