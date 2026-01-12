İfadeleri ortaya çıktı! Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy'dan uyuşturucu itirafı

"Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim"

Sabah'ta yer alan habere göre Güngör ifadesinde şunları söyledi: "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.