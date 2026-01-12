İfadeleri ortaya çıktı! Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy'dan uyuşturucu itirafı
Fenomen Ceyda Ersoy ile oyuncu Doğukan Güngör'ün savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İki isim de verdikleri ifadelerde, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un savcılık ifadelerine ulaşıldı.
Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
"Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim"
Sabah'ta yer alan habere göre Güngör ifadesinde şunları söyledi: "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.
Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım"