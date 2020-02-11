İETT otobüsünde öpüşme tartışması
İSTANBUL'da yaşanan olayda, 'İETT otobüsünde öpüşme' tartışması yaşandı. Bir çiftin otobüste öpüştüğünü gören yolculardan bazıları tepki gösterirken, bazı yolcular da çifte destek oldu.
İSTANBUL'da Yeşilpınar-Şişli hattındaki bir İETT otobüsünde, gergin anlar yaşandı.
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"Aile var ayıp"
Bir çiftin otobüste öpüştüğünü gören yolcular, "Burası Türkiye! Burada kanun var, nizam var, aile var, ayıp sana, ayıp" diyerek tepki gösterdi.
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"Arabistan mı burası?"
Bu uyarıya oldukça sinirlenen kadın yolcu, "Arabistan mı burası? Senin terbiyen çok iyi" diye sordu.
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""Türkiye'de insanlar öpüşemez mi?"
Bu sırada başka bir yolcu ise "Türkiye'de insanlar öpüşemez mi? Sana ne" diyerek tepkisini dile getirdi.
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