İETT otobüsünde iğrenç olay! Şüpheli adliyeye sevk edildi

Tepki yağmıştı! Trabzon'a küfür eden CHP'li İlayda Kılınç ifade verdi

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Altının gram fiyatı 498 lira ile rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi