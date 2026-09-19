İETT ile 150 Adet Karsan ATAK İçin imzalar atıldı

Türkiye otomotiv sanayisinin köklü ve yenilikçi markalarından Karsan, şehirlerin değişen ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği toplu taşıma çözümleriyle büyümeye devam ediyor. Karsan şimdi de İETT ile imzaladığı 150 adetlik ATAK sözleşmesiyle İstanbul’un toplu ulaşım filosuna önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 16 milyonluk nüfusu, yüksek yolcu sirkülasyonu, yoğun trafik yapısı, dar sokakları, eğimli güzergâhları ve birbirinden farklı hat ihtiyaçlarıyla İstanbul, toplu ulaşım operasyonları açısından yüksek performans, dayanıklılık ve esneklik gerektiren gerektiren dünyanın önde gelen metropollerinden biri. 150 araçlık İETT projesi de bu açıdan Karsan’ın farklı şehir ve operasyon koşullarında edindiği toplu ulaşım deneyimini Türkiye’nin en büyük toplu ulaşım pazarına taşıyan stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

Türkiye pazarındaki güçlü konumumuzu daha da ileri taşıyoruz

İETT ile imzalanan sözleşmenin Karsan açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Karsan olarak toplu ulaşım alanındaki 60 yıllık üretim tecrübemiz, mühendislik yetkinliğimiz ve dünyanın farklı şehirlerinde kazandığımız operasyon deneyimiyle şehirlerin değişen ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. İstanbul ise nüfusu, trafik yoğunluğu, yol yapısı, eğimli güzergâhları ve farklı hat ihtiyaçlarıyla toplu ulaşım açısından çok yüksek operasyonel gereksinimlere sahip dünyanın en önemli metropollerinden biri. Bu nedenle İETT ile 150 adet ATAK için imzaladığımız sözleşmeyi yalnızca önemli bir araç teslimatı olarak değil, Karsan’ın şehir içi toplu ulaşımdaki deneyiminin ve ürün yetkinliğinin güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. Türkiye’de 8 metre sınıfının yaratıcısı olan Karsan, bugün bu segmentin en çok tercih edilen markası konumunda. ATAK’ın yıllar içinde pazarda elde ettiği güçlü konum, doğru ürünle doğru ihtiyaca cevap verdiğimizin de en somut göstergelerinden biri” dedi. Karsan’ın global pazarlarda elde ettiği başarıların yanı sıra Türkiye’de de güçlü biçimde büyümeye devam edeceğini vurgulayan Muzaffer Arpacıoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye bizim ana pazarımız ve burada sahip olduğumuz güçlü konumu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Tek seferde 150 araçlık böylesine önemli bir ihaleyi kazanmış olmamız, 8 metre segmentindeki liderliğimizi pekiştirirken Türkiye pazarındaki güçlü konumumuzu da daha ileri bir seviyeye taşıyor. ATAK; kompakt boyutları, yüksek manevra ve tırmanma kabiliyeti, yolcu kapasitesi ve işletme verimliliğiyle İstanbul’un farklı hatlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok güçlü bir ürün. 150 araçlık bu önemli projeyle İstanbul’un toplu ulaşım sistemine katkı sağlamaktan ve Karsan markasını her gün milyonlarca İstanbullunun yolculuğunun bir parçası haline getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de ve dünyada şehirlerin toplu ulaşım ihtiyaçlarına yönelik doğru ürünleri geliştirmeye ve güçlü projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

İstanbul’un zorlu güzergâhlarında ATAK avantajı

8 metre uzunluğundaki Karsan ATAK, 56 kişiye varan yolcu kapasitesiyle şehir içi toplu taşımada kapasite ile operasyonel çeviklik arasında güçlü bir denge sunuyor. Özellikle yolcu yoğunluğunun ve hat ihtiyaçlarının değişkenlik gösterdiği şehir içi operasyonlarda ATAK’ın kompakt boyutları, işletmelere ihtiyaca uygun kapasite ve operasyonel verimlilik avantajı sağlıyor. Düşük dönüş yarıçapı ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde dar yollar ve yoğun trafik koşullarında rahatlıkla hareket edebilen ATAK, yüksek tırmanma kabiliyetiyle de İstanbul’un eğimli ve zorlu güzergâhlarına uygun yapısıyla öne çıkıyor. ATAK’ın 137 kW güç üreten Euro 6 turbo dizel motoru, performans ile yakıt ekonomisini bir arada sunarken; SCR, DPF ve EGR teknolojileri de düşük emisyon değerlerini destekliyor.

Yüksek manevra kabiliyeti ve erişilebilirlik bir arada!

Karsan ATAK, şehir içi toplu ulaşımda yalnızca operasyonel verimlilik değil, yolcu konforu ve erişilebilirlik konusunda da güçlü özellikler sunuyor. Alçak giriş yapısı, Kneeling özelliği ve engelli rampası sayesinde farklı yolcu profillerinin araca erişimini kolaylaştıran ATAK; ferah iç hacmi, güçlü klima sistemi ve USB şarj girişleriyle şehir içi yolculuklarda konforlu bir seyahat deneyimi sağlıyor.