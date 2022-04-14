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İdris Naim Şahin’den yeni parti kurma hazırlığı

İdris Naim Şahin’den yeni parti kurma hazırlığı

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yeni parti kurma hazırlığında olduğu ve Ankara’da parti binası aradıkları öğrenildi.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın ardından Odatv’nin edindiğini bilgilere göre; eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de yeni parti kurma hazırlığında.

İdris Naim Şahin, parti kurma çalışmalarına Ankara’da başladı. Eski Bakan Şahin’in yeni partisi için Ankara’da bina arayışında olduğu da gelen bilgiler arasında. Peki, İdris Naim Şahin’in ekibinde hangi isimler var?

Partinin ikinci adamı eski DYP ve AKP Milletvekili Saffet Kaya…

İdris Naim Şahin, parti için toplantılarını ve özel görüşmelerini Saffet Kaya’nın ofisinde yapıyor. 

Saffet Kaya’nın ofisinde yapılan İdris Naim Şahin’in başkanlığındaki ilk toplantıya katılan isimler ise şöyle:  

Kayseri’den İşadamı Halil İbrahim Çevik, Bursa’dan Dursun Akdağ, Halil İbrahim Kara ve Saffet Kaya.

İşte o görüşmeden kare: 

Takla sözüyle tepki çekmişti
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, görevi sırasında 2012 yılında, Erzurum'da 5 TEDAŞ işçisinin öldüğü gölette incelemelerde bulunduktan sonra Pasinler'e gitmişti. Şahin, kendisini gördüğü için sevindiğini belirten bir vatandaşa, "Nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at, oyna da göreyim" demişti. 

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