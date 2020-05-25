İdris Karataş Temel Karamollaoğlu'na Aysun Kayacı'nın benzetmesiyle vurdu

Gazeteci İdris Karataş Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı bir programda 'Demokrasinin alimle cahil arasında bir ayrım yapmaması bir dezavantaj' sözlerini sert bir dille eleştirdi.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Halk TV’de katıldığı programda “demokrasinin herkesi muhatap almasının bir avantaj, ancak alimle cahil arasında bir ayrım yapmamasının da bir dezavantaj olduğunu” söyledi.

Bu yoruma gazeteci İdris Karataş'tan sert sözlerle tepki geldi. Karataş, Karamollağlu'na “Benim oyum ile çobanın oyu bir mi?” zihniyetinin en yeni üyesi' yakıştırmasını yaptı.

'Biz cahiller de olmasak ne güzel yöneteceksiniz halbuki! Ama kahretsin, inanmadığınız demokrasi böyle birşey.' diyen Karataş, Karamollaoğlu'na ironik bir göndermede bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalar yapan Karataş şunları dile getirdi;

Sizin oyunuz ile cahilin oyunun bir olması ne acı değil mi?



Biz cahiller de olmasak ne güzel yöneteceksiniz halbuki! Ama kahretsin, inanmadığınız demokrasi böyle birşey.



Anket: İktidarı demokrasi üzerinden eleştirenlerin, demokrasiye hiç inanmamaları cehalet mi iki yüzlülük mü? https://t.co/GNyNdr8qO2 — İdris Kardaş (@idriskardas) May 25, 2020

Aysun Kayacı'nın sözlerini hatırlattı

Karamollaoğlu'nun sözleri, bir dönem demokrasiden şikayet ederek 'Benim oyum ile çobanın oyu bir mi? diyen oyuncu Aysun Kayacı'yı hatırlattı.