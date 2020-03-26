İdris Elba koronavirüs olduğunu söylemek için para aldığı iddialarına ateş püskürdü!
Coronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran ünlü aktör İdris Elba, internette yayılan, “koronavirüs olduğunu açıklaması için para aldığı” iddialarına adeta isyan etti.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen ünlü oyuncu Idris Elba, virüse yakalandığını açıklaması için para aldığı yönündeki çıkan söylentilere internette yayılan komplo teorilerine sert yanıt verdi.
47 yaşındak yıldız aktör sosyal medya hesbaı Instagram’dan, “Bu virüs zengin ya da fakir olmakla ilgili değil. Kesinlikle herkes test yaptırmalı" ifadelerini kullandı.
Elba, “Benim gibi birine koronavirüs olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri... Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar bunu habermiş gibi yaymak istiyor. Aptalca” diye konuştu.
"Ne yani burada oturup koronavirüs kapmadığımız halde korona kaptık mı diyeceğiz? Bundaki mantığı anlamıyorum" diyen ünlü aktör ayrıca, “Bu hikayeleri hokkabaz gibi yoktan var eden çok insan bulunuyor” yorumunda bulundu.