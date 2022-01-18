İdrarını kavanozlayıp satıyor! Kazancını duyan kimse inanamadı: Sıvı altını dondurma bile yapan var
Instagram hesabında 30 bine yakın takipçisi bulunan Kactus Kutie isimli fenomen yaptığı işle mide bulandırdı.
Çıkardığı gazı kavanozlayarak satan fenomen Stephanie Matto'dan sonra bu sefer de sosyal medya fenomeni Kactus Kutie, idrarını satmaya başladı.
121
Kutie, çok dirayetli bir mesanesi olması nedeniyle bazı videolarının 10 dakikaya kadar uzadığını belirtti.
221
Kutie yaptıklarıyla herkesi hayretler içerisinde bıraktı.
321
Kutie, hayranlarının ısrarı üzerine videolar çekmeye başladığını anlattı.
421