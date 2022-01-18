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İdrarını kavanozlayıp satıyor! Kazancını duyan kimse inanamadı: Sıvı altını dondurma bile yapan var

İdrarını kavanozlayıp satıyor! Kazancını duyan kimse inanamadı: Sıvı altını dondurma bile yapan var

Instagram hesabında 30 bine yakın takipçisi bulunan Kactus Kutie isimli fenomen yaptığı işle mide bulandırdı.

İdrarını kavanozlayıp satıyor! Kazancını duyan kimse inanamadı: Sıvı altını dondurma bile yapan var

Çıkardığı gazı kavanozlayarak satan fenomen Stephanie Matto'dan sonra bu sefer de sosyal medya fenomeni Kactus Kutie, idrarını satmaya başladı.

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İdrarını kavanozlayıp satıyor! Kazancını duyan kimse inanamadı: Sıvı altını dondurma bile yapan var

Kutie, çok dirayetli bir mesanesi olması nedeniyle bazı videolarının 10 dakikaya kadar uzadığını belirtti.

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İdrarını kavanozlayıp satıyor! Kazancını duyan kimse inanamadı: Sıvı altını dondurma bile yapan var

Kutie yaptıklarıyla herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

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İdrarını kavanozlayıp satıyor! Kazancını duyan kimse inanamadı: Sıvı altını dondurma bile yapan var

Kutie, hayranlarının ısrarı üzerine videolar çekmeye başladığını anlattı.

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