BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  GÜNCEL

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı şiddetli fırtına Marmara Denizi'nde etkisini gösterdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Abone ol

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) birçok seferi iptal edildi. Ayrıca İstanbul Şehir Hatları seferlerinin de bazıları yapılmayacak.

İDO'NUN 6 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

İDO'nun bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şunlar:

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
11:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama ise şöyle:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması
Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri
23:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar seferi
Kadıköy-Beşiktaş Hattı
Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı
Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

BUDO'YA FIRTINA ENGELİ

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı 8 BUDO seferi gerçekleştirilemeyecek. İptal edilen seferler şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer saatleriyle ilgili güncel duyuruları takip etmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu operasyonunda son dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda son dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Marmaray ve metroya maç ayarı! Bugün bu duraklar kapanacak!
Marmaray ve metroya maç ayarı! Bugün bu duraklar kapanacak!
İstanbul Valiliği'nden art arda uyarı! Yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat
İstanbul Valiliği'nden art arda uyarı! Yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat
Sabah saatlerinde Muğla'da korkutan deprem!
Sabah saatlerinde Muğla'da korkutan deprem!
Bebek Otel'e gece yarısı baskını! Uyuşturucu partileri yapılıyordu
Bebek Otel'e gece yarısı baskını! Uyuşturucu partileri yapılıyordu
Karabük’ün 200 yıllık ahşap ev yangında yok oldu
Karabük’ün 200 yıllık ahşap ev yangında yok oldu
Olumsuz hava nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
Olumsuz hava nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ı köpek ısırdı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ı köpek ısırdı
AKOM kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek
AKOM kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için İstanbul'da metroya düzenleme
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için İstanbul'da metroya düzenleme
Tekirdağ’da yangın çıkan evde korkunç olay! Bıçaklanmış halde bulundu...
Tekirdağ’da yangın çıkan evde korkunç olay! Bıçaklanmış halde bulundu...
Kim Jong-un'dan Vladimir Putin'e koşulsuz ve süresiz destek mektubu
Kim Jong-un'dan Vladimir Putin'e koşulsuz ve süresiz destek mektubu