İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı şiddetli fırtına Marmara Denizi'nde etkisini gösterdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) birçok seferi iptal edildi. Ayrıca İstanbul Şehir Hatları seferlerinin de bazıları yapılmayacak.

İDO'NUN 6 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

İDO'nun bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şunlar:

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

11:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma



İSTANBUL ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama ise şöyle:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması

Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri

23:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar seferi

Kadıköy-Beşiktaş Hattı

Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

BUDO'YA FIRTINA ENGELİ

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı 8 BUDO seferi gerçekleştirilemeyecek. İptal edilen seferler şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer saatleriyle ilgili güncel duyuruları takip etmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.