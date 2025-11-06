BIST 11.016
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli fit görünümünün sırrını açıkladı!

Fenomen Yasemin Şefkatli, sosyal medyada sık sık paylaştığı mutlu anları ve çocuklarıyla olan kareleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile olan mutlu evliliği ve ikiz bebekleriyle adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, formunu nasıl koruduğunu esprili bir şekilde açıkladı.

2021 yılında İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, çiftin ikiz bebeklerini 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı. Bebeği olan çiftin çocuklarının isimleri ise İbrahim Ayel ve Sinan Emir olarak belirlenmişti. 

Şefkatli, sosyal medyada sıkça bebeklerinin pozlarını paylaşırken, güzelliği ve fit haliyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görüntülenen Yasemin Şefkatli, magazin muhabirlerinin "Formunuzu nasıl koruyorsunuz, sırrınız nedir?" sorusuna esprili bir şekilde yanıt verdi.

Şefkatli, "Vallahi koruyamıyorum, saklıyorum. Yememden kesmiyorum, böyle zorda kaldığım gün diyete gireceğim. O gün bugün değil." diyerek keyifli bir cevap verdi. 

