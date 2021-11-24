İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tanışma hikayesini anlattı: Sarışın kız beni bul!
7 Ekim'de görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses tanışma hikayelerini anlattıı. Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in sosyal medyadan kendisine "Sarışın kız beni bul!" diye çağrı yaptığını ve ilk mesajı kendisinin attığını itiraf etti.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile ekim ayında dünyaevine girdi. Beş yıldır birlikte olan ikili samimi açıklamalarda bulundu.GazeteMagazin, programına konuşan Şefkatli, İdo ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı.
İşte Yasemin Şefkatli'nin ağzından tanışma hikayeleri:
“Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekanda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp, Instagram’ına bir fotoğraf koydu.
Üzerinde sarı bir tişört vardı, restoranın adını yazıp "Sarışın kız beni bul" yazdı.