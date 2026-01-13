İdo Tatlıses oğulları ve eşi ile Amerika tatilinde! İşte mutlu aile kareleri
Şarkıcı İdo Tatlıses ile sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, mutlu evliliklerini ailece çıktıkları Amerika tatiliyle taçlandırdı. Ünlü çift, ikiz oğulları Ayel ve Emir ile birlikte yaptıkları seyahatten renkli kareleri Instagram hesaplarından peş peşe paylaştı.
Türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlenmiş, çift kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girmişti. Evliliklerini ikiz bebek müjdesiyle taçlandıran çift, 22 Ocak’ta oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz aylarda 1 yaşına giren ikizlerin doğum gününü sade ve aile arasında kutlayan Yasemin Şefkatli, o anlara ait kareleri sosyal medyada paylaşmış ve duygusal mesajıyla takipçilerini duygulandırmıştı. Şefkatli, paylaşımında çocukları için mutluluk ve sağlık temennisinde bulunmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift, bu kez tatil rotasını Amerika olarak belirledi. Yasemin Şefkatli, ikizleri Ayel ve Emir’in tatil boyunca yaşadığı eğlenceli ve neşeli anları takipçileriyle paylaştı. Miniklerin enerjisi ve ailenin mutluluğu kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.