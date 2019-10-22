İdo Tatlıses askere gitti saçı ve sakalı kesince tanınmaz hale geldi
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu olarak bilinen İdo Tatlıses de, diğer ünlüler gibi bedelli askerlikten faydalanmak için birliğine teslim oldu.
Babasının yolundan giderek şarkıcı olmaya karar veren ve çıkardığı pop parçalarıyla uzun süre trend listlelerinde kendisine yer bulmayı başaran İdo Tatlıses, 3 hafta sürecek askerlik görevi için Tekirdağ'a gitti.
Görevi için saçı ve sakalını da kesmek zorunda kalan İdo Tatlıses, askerlerle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tatlıses'in bu haline alışık olmayan takipçileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bedelli düşünmüyorum demişti: Öte yandan İdo'nun bedelli askerlikle ilgili açıklamaları gündem olmuştu. İdo, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum. Zaten şu an üniversite okuyorum" demişti.
Hesap verecek değilim: İdo konuya açıklık getirerek “Şarkım yeni çıktı. Albümüme odaklandım, sosyal medyadaki tepkileri yersiz buluyorum. İddia edildiği gibi fikrim olsa bile kimseye hesap verecek değilim. Konu tamamen başka yere çekildi. Yapacak bir şey yok. Ben albüme odaklandım” ifadelerini kullanmıştı.