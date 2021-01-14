İdlib'teki mülteci kampından yürek yakan manzaralar! Isınmak için hasta oluyorlar

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan sivillerin, çadırlarını eski elbise, naylon ve plastikleri yakarak ısıtmaya çalışması başta astım ve bronşit olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınır hattına sığınan yüz binlerce sivil imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalışıyor.