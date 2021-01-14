İdlib'teki mülteci kampından yürek yakan manzaralar! Isınmak için hasta oluyorlar
İDLİB'de yerinden edilenlerin ısınmak için başvurduğu yollar hastalıklara davetiye çıkarıyor. İdlib'li doktor Dr. Usame Ammouri, "Kamplarda ısınmak için kullanılan malzeme, astım, bronşit gibi çeşitli solunum yolu hastalıklarına sebep oluyor" dedi.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan sivillerin, çadırlarını eski elbise, naylon ve plastikleri yakarak ısıtmaya çalışması başta astım ve bronşit olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.
Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınır hattına sığınan yüz binlerce sivil imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalışıyor.
İdlib'de bir hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Usame Ammouri, kamplarda ısınmak için kullanılan malzemenin astım, bronşit gibi çeşitli solunum yolu hastalıklarına sebep olduğunu söyledi.
Ammouri, "Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği şu günlerde halkımızın bu tür yakacaklardan uzak durmasını tavsiye ederim." dedi.
İdlib’in kuzeyindeki Sadaka kampı sorumlusu Ahmet Derviş de yakacak bulunmaması nedeniyle ailelerin, tezek, plastik, ayakkabı, eski elbise ve naylon yakarak ısınabildiklerini belirtti.