İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu. Moskova'da gerçekleştirilen İdlib görüşmesinin devam ettiği anlarda Suriye'den bir şehit haberi daha gelmişti. Gaziantep Valiliği, Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın şehit olduğunu açıklamıştı.

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Iğdır Valisi Enver Ünlü, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Vali Ünlü yaptığı açıklamada, "İdlib'te devam eden Bahar Kalkanı Harekatında görevli Iğdır'lı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Şehit düştüğü haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimiz Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara İdlib'de şehit olmuştur. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.