İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Esed Rejimi'ne karşı düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Akar'dan sonra yazılı açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, aynı saldırıda 9 askerin yaralandığını açıkladı.

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Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit olduğu, 9 askerimizin yaralandığı açıklandı.

Acı haber meclis'teki kapalı oturum sırasında geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TBMM'deki kapalı oturumun ardından 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız" dedi.

9 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız! Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.