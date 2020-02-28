İdlib'de 33 şehit vermenin ardından Ahmet Hakan duyurdu 'Altın Kelebek iptal'
46'ncısı düzenlenecek olan Altın Kelebek ödül töreni İdlib'de 33 mehmetçiğimizin şehit edilmesinin ardından iptal edildi. Ahmet Hakan, iptal haberini duyuran isim oldu.
Türkiye'de televizyon, sinema ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında sayılan Altın Kelebek Ödülleri, İdlib'ten gelen şehit haberleri sonrası iptal edildi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kararı köşesinden 'Söylemeye bile gerek yok. Böyle bir günde tabi ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir.' notuyla duyurdu.
Zorlu PSM'de düzenlenecek olan Altın Kelebek ödül töreninin sunuculuğunu ise Cem Davran ve Çağla Şıkel, üstlenmişti. Ödül töreni Kanal D ve teve2 kanalarından canlı olarak yayınlanacaktı.
Demirören Medya Grubu da Altın Kelebek ödül töreninin iptal edilmesini, şu sözlerle duyurdu:
"46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle iptal edilmiştir.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Vatanımızın başı sağ olsun.''