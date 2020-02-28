İdlib'de 33 şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

İDLİB'de Esad güçlerinin saldırısında 33 asker şehit düştü. Rusya'dan saldırıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi.Abone ol
İdlib'de 33 şehit onlarca yaralının olduğu saldırıda hava desteği verip vermediği merak edilen Rusya'dan önemli açıklamalar yapıldı.
Reuters'ın son dakika haberine göre Rusya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Rus uçağı görev almadı"
-Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu.
-Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi.
-Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı.
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