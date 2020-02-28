HABER /  DÜNYA

İdlib'de 33 şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

İDLİB'de Esad güçlerinin saldırısında 33 asker şehit düştü. Rusya'dan saldırıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi.

Abone ol

İdlib'de 33 şehit onlarca yaralının olduğu saldırıda hava desteği verip vermediği merak edilen Rusya'dan önemli açıklamalar yapıldı.

Reuters'ın son dakika haberine göre Rusya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Rus uçağı görev almadı"

-Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. 

-Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi.

-Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İdlib'deki operasyonlarda rejim unsurları böyle imha edildi işte o görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
BM Genel Sekreteri Guterres'ten çağrı! İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
İdlib şehitleri sonrası Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde sert protesto
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor
Esed'in 33 askerimizi şehit etmesi dünya basınında manşet oldu Türkiye'nin hakkı var
Türkiye kapıları açtı Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor işte o görüntüler
İdlib'te son bir ayda 53 askerimizi şehit verdik
ÖNCEKİ HABERLER
Şehit isimleri belli oldu mu İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri
Avrupa Parlamentosu'ndan 33 şehit verilen İdlib saldırısı sonrası açıklama!
Martin Skrtel gollerine devam ediyor
İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile İdlib krizini görüştü
Göksel Gümüşdağ: Bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı
Yorumlar 1 yorum