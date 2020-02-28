İdlib'de 33 şehit sonrası yasa boğulduk! Ünlüler taziye mesajları yayımladılar
Türkiye, Suriye İdlib'den gelen kötü haber sonrası hüzne boğuldu. İdlib'de görev yapan askerlerimiz hain saldırı sonucu şehit düştüler. 33 şehit verdiğimiz kara haber sonrası ünlüler sosyal medya hesaplarından yaşadıkları büyük acıyı paylaştılar.
Tarkan: "Başımız sağ olsun. İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarım Mehmetçik'le."
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Pınar Altuğ Atacan: "Sehitlerimize Allahtan rahmet,ailelerine sabir diliyorum. Allah yar ve yardimciniz olsun Mehmetcigimiz."
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Oktay Kaynarca: "Kardeşlerim Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun."
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Hakan Ural: "Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar olsun devletimizin milletimizin başı sağolsun"
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