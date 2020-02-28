İdlib'de 33 şehit haberiyle Türkiye yasa boğuldu! Ünlülerden mesajlar yağdı
Dün akşam Türkiye, Suriye İdlib'den gelen kötü haberle yasa boğuldu. Suriye rejiminin kalleş saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi hüzne boğan kara haber sonrası ünlüler sessiz kalmadı ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundular.
Demet Akbağ: İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.
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Tarkan: Başımız sağ olsun. İdlib’de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarım Mehmetçik’le.
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Deniz Seki: "Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine Allah yardımcımız olsun. Dualarımız Mehmetçiğimizle"
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Oktay Kaynarca: "Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet,gazilerimizin şifaları tez olsun."
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