İdlib'de 33 asker şehit oldu spor dünyası yasa boğuldu! İşte başsağlığı mesajları
TFF, spor kulüpleri ve futbolcular İdlib'de yaşanan kalleş saldırıyı kınarken, şehit düşen mehmetçiklerimize başsağlığı diledi. İşte o mesajlar...
İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Hain saldırının ardından ulus olarak yasa boğulduk. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekipleri ve futbolcular, İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajları yayınladı.
TFF: Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
Umut Nayir: Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor. Gerçekten çok acı... Başımız sağolsun.
Uğurcan Çakır: İdlib’deki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.