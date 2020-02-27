HABER /  GÜNCEL

İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki rejim hedeflerinin derhal ateş altına alındığı ve alınmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır."

"114 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; bir hava savunma füze sistemi, bir ZU-23 uçaksavar, bir tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği, 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrupa Birliği ülkelerinin İdlib çağrısı Avrupa basınında geniş yer buldu
Koronavirüs Yunanistan'a sıçradı AB'den korkutan açıklama geldi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden çok önemli İran kararı
Koronavirüs sonrası maske karaborsaya düştü
İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı
Bakan Soylu Diyarbakakır'daki ailelere müjdeyi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'da seçilmiş müftüye verilen hapis cezasını kınadı
Borsa günü yükselişle tamamladı
İstanbul'a ocak ayında 1 milyon 17 bin turist geldi
Yaşlıları hedef alıyorlardı! JASAT'tan kaçamadılar
'Rafadan Tayfa 3' çıtayı daha da yükseltecek
Bugün kandil mi 2020 bugün ne kandili var Diyanet takvimi
Yorumlar 6 yorum