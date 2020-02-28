İdlib şehitlerimizin sayısı kaç oldu? İdlib şehitlerinin isimleri açıklandı mı?

TÜRKİYE İdlib'den gelen son dakika haberle kahroldu. İdlib şehitlerinin sayısı saatler ilerledikçe arttı. Şehitlerimizin isimleri ailelerine haber verildikçe açıklanmaya başladı.

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Türkiye son yılların en acı olayıyla sarsıldı. İdlib'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı. Şehit haberlerine ilişkin son dakika açıklamayı Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı. İlk açıklamada 9 olan şehit sayısı hızla arttı ve 33'e yükseldi. Çok sayıda askerimiz de yaralı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı son açıklamada şehitlere ilişkin şu bilgileri verdi:

-“Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu, diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı olan askerlerimizden 4 tane Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şuan itibariyle 32 yaralımız var ve bu yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebilirim.Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLUYOR İdlib şehitlerinin isimleri ailelerine haber verildikçe açıklanıyor. Şu ana kadar ismi açıklananlar şunlar:

- Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24) / Mersin

- Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) / Antalya

- Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23) / Kahramanmaraş

- Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) / Afyonkarahisar

Yaralıları Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan aldık

Türkiye şehitlerin naaşlarını ve yaralıları Cilvegözü Sınır Kapısından Hatay'a getirdi. Yaralıların tedavisi Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılırken haberi alan çok sayıda vatandaş kan vermek için hastane önüne akın etti.

Bakan Hulusi Akar yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti. Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldığı yaralı askerlerle yakından ilgilenen Akar, "Vatan, millet için yaptığınız kahramanlık, fedakarlıklar dillere destandır." dedi.

İdlib'de son 2 ayda verdiğimiz şehitlerin isimleri:

2020’nin ilk saatlerinden bu yana Suriye topraklarında şehit düşen askerlerimizin sayısı son saldırıyla birlikte 53’e yükseldi.

3 ŞUBAT

Uzman Çavuş Halil Demir (İstanbul)

Uzman Çavuş Serkan Deprem (Osmaniye)

Uzman Çavuş Uğur Kurt (Gaziantep)

Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (Afyonkarahisar)

Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (Gaziantep)

Uzman Onbaşı Uğur Katran (Mersin)

Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray)

TIR şoförü İsmail Akatay (Hatay)

10 ŞUBAT

Uzman Çavuş Davut Özcan (Kırıkkale)

Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (Gaziantep)

Uzman Onbaşı Fatih Saylak (Kahramanmaraş)

Uzman Onbaşı Enes Alper (Niğde)

20 ŞUBAT

Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (Hatay)

Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (Gaziantep)

22 ŞUBAT

Sözleşmeli Er Mecit Demir (Gaziantep)

26 ŞUBAT

Uzman Çavuş Şükrü Elibol (Samsun)

Uzman Onbaşı Soner Enes Baykuş (Kahramanmaraş)