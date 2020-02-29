İdlib şehitlerimizin cenazeleri kaldırılıyor! 33 kahramanımıza son görev
Önceki gece Suriye'nin İdlib kentinde alçak Esad rejiminin hava saldırısı sonrası şehadet şerbeti içen 33 kahramanımızın cenaze törenleri düzenlenmeye başladı. Şehitlerimiz memleketlerinde son yolcuklarına uğurlanıyor.
Türkiye yasta... Önceki gece şehit olan 33 şehidimizin isimleri dün belli oldu. Acı haberleri memleketlerine tez ulaştı. Bugün ise 33 kahramanımızın cenazeleri memleketlerindeki törenlerle bir bir kaldırılmaya başlandı. Türkiye evlatlarına gözü yaşlı bir şekilde veda ediyor. Törenlere göz yaşı, hüzün havası hakim. İşte şehitlerimizin son yolcuklarına uğurlandığı törenlerden yürek burkan görüntüler..
Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş- Osmaniye
Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Uçakla Muş Hava Meydan Komutanlığına gönderilen Kurtulmuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, ambulansla Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.
Yakınları zor teskin edildi
Törene katılan şehidin yakınlarını yetkililer ve askeri erkan teskin etti.