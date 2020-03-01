İdlib şehitleri uğurlanıyor biri dayısına biri oğluna asker selamı verdi

Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı’nın cenazesi ilk olarak Orta Mahalle 162'nci Sokak’taki evine getirildi, dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze Rıdvan Paşa Camii’ne getirildi. Buradaki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız ve 1 erkek kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı’nın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.