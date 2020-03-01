İdlib şehitleri uğurlanıyor biri dayısına biri oğluna asker selamı verdi
İdlib'te şehit olan 34 askerden 3'ü daha gözyaşları arasında toprağa verildi. Samsun'daki törende şehidin 5 yaşındaki yeğeni şehit dayısını asker selamı ile uğurlarken, Kütahya'daki törende de şehidin annesi evladını asker selamı ile uğurladı.
İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik saldırısında şehit olan 34 asker gözyaşları arasında toprağa veriliyor. Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (23) memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit yeğeni Turgay Can Ergün (5) , asker kıyafeti giyip dayısının tabutu başında asker selamı verdi.
Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı’nın cenazesi ilk olarak Orta Mahalle 162'nci Sokak’taki evine getirildi, dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze Rıdvan Paşa Camii’ne getirildi. Buradaki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız ve 1 erkek kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı’nın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Cenaze töreninde şehidin asker kıyafeti giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun “Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun” sözleri yürekleri dağladı.Öte yandan şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın ortaokulda okuduğu dönemde 19 Mayıs İzcilik Kulübü'ne üye olduğu ve izcilik faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. 19 Mayıs İzcilik Kulübü üyeleri de cenaze töreninde hazır bulundu.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın cenazesi bir süre kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Ardından cenaze Göğceli Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Kütahya'da şehidi 20 bin kişi uğurladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz (27), memleketi Kütahya’da yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Şehidin naaşı önce evlerine ardından da Ulu Cami'ye götürüldü. Şehidin yakınları Yılmaz’ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Ardından şehit Muhammet Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için Ulu Cami’ye götürüldü.