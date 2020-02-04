İdlib şehitleri gözyaşlarıyla son yolcukluklarına uğurlandı

Hep şehit olmak istiyordun, dileğin gerçek oldu: Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken şehidin babası Uğur Özler'i teselli etmeye çalıştı. Şehidin tabutuna kapanan çok sayıda yakını da gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Bir yakını tabutuna kapandığı şehidin ardından; "Sen böyle mi gelecektin? Kalk çok daha küçüksün. Kalk sana yakışmıyor burası" diye ağladı. Bir başka kadın yakını da, "Vatan sağ olsun. Sen hakkını helal et bize, hep şehit olmak istiyordun, dileğin gerçek oldu" dedi. Şehidin kardeşi Orhan Özler de yakınlarının sözleri üzerine, “Dileği gerçek oldu. Hakkını helal et" diyerek seslendi.